Саммит глав государств СНГ перенесли на месяц позже

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на туркменское телевидение.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев обсудили вопрос о переносе даты проведения Совета глав государств СНГ. В сообщении местного ТВ отмечается, что дата проведения саммита перенесена по просьбе Исполкома СНГ. При этом стороны отметили, что Туркменистан, председательствующий в СНГ в 2012 году, полностью готов к проведению этого форума.

По словам С.Лебедева, перенос вызван необходимостью более тщательно подготовить проведение этих форумов, в части подготовки документов, которые будут обсуждаться на саммите.

Ранее сообщалось, что на очередном заседании СНГ в Ашхабаде планировалось рассмотреть около 20 проектов документов, направленных на углубление регионального сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах и сфере безопасности.