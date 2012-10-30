В России у бомбардировщика Су-24 во время полета отвалился носовой обтекатель

Бомбардировщик упал в Еткульском районе Челябинской области во вторник днем. В Минобороны сообщали, что оба летчика успели катапультироваться, они живы, их состояние удовлетворительное, сообщает РИА "Новости".

"По предварительной версии, причиной авиапроисшествия стал произошедший в 12.59 (мск) срыв радиопрозрачного обтекателя самолета. После неудачной попытки осуществить аварийную посадку пилоты приняли решение увести падающий самолет от населенных пунктов и катапультировались", - говорится в сообщении.

Носовой обтекатель, находящийся в передней части самолета, сделан из радиопрозрачных материалов для размещения в нем радиолокационного оборудования.

Помощник командующего Центральным военным округом полковник Ярослав Рощупкин сообщил РИА Новости, что полеты фронтовых бомбардировщиков Су-24 приостановлены на авиабазе "Шагол"в Челябинской области, где базировался разбившийся во вторник самолет.

Как сообщается на сайте правительства, "внештатная ситуация произошла по причине отказа системы управления самолетом".

"На месте крушения сейчас работают все аварийные службы, там находится глава района, он же председатель районной КЧС Василий Головчинский, представители военной прокуратуры и военно-следственного отдела челябинского гарнизона, командование авиабазы "Шагол", специалисты главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области и главного управления МЧС по Челябинской области", - говорится в релизе.