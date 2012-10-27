Ураган снес 130 тысяч домов на Кубе

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным местных властей, удар стихии нанес сильный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству, уничтожив тысячи га насаждений, а также привел к многочисленным перебоям в телефонной связи и электроснабжении.

Жертвами "Сэнди" на Кубе стали 11 человек, в том числе один ребенок.

В пострадавших районах полным ходом идут ремонтные работы, нацеленные, прежде всего, на восстановление линий электропередачи. На место удара стихии прибыли бригады рабочих и специалистов из других провинций острова.

Хотя "Сэнди" еще рано утром в четверг покинул территорию Кубы, его влияние по-прежнему ощущается в центральной части острова, где идут мощные ливни. В этой связи в провинциях Сьенфуэгос, Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьего-де-Авила были объявлены штормовые предупреждения.

Последствия урагана также вынудили власти страны отложить второй тур выборов в муниципальные органы власти, намеченный на 28 октября.

"Сэнди" стал первым ураганом, который в нынешнем году прошел по территории Кубы. Несмотря на то, что над островом он усилился до второй категории опасности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, значительных человеческих жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям сил гражданской обороны. В общей сложности, из потенциально опасных районов были эвакуированы порядка 320 тысяч человек.