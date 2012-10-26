В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке

10:11, 26 октября 2012
Мир
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В Москве в десятую годовщину вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке, где 23 октября 2002 года террористы захватили в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост».

Норд-Ост

Как сообщили УНИАН в общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост», основные памятные мероприятия пройдут сегодня (26 октября 2002 года была проведена операция по освобождению заложников – УНИАН).

Реквием пройдет на площади у Театрального центра. Память о погибших почтят минутой молчания, после чего будет запущено в небо 130 белых воздушных шаров (по числу жертв трагедии), состоится возложение цветов к памятной стеле, пройдет церковная поминальная служба.

В памятной церемонии примут участие пострадавшие и родственники погибших в результате теракта.

Европейский суд по правам человека в своем решении от 20 ноября 2011 года (окончательным решение стало 4 июня 2012 года) признал, что плохо проведенная операция по спасению заложников привела к гибели людей.

«Суд признает, что некоторая степень беспорядка неизбежна в ситуациях такого рода. Он также признает необходимость сохранения в тайне некоторых аспектов спецопераций. Тем не менее, в данных обстоятельствах спасательная операция, имевшая место 26 октября 2002 года, не была надлежащим образом подготовлена, в частности, вследствие недостаточного обмена информацией между различными службами, запоздалого начала эвакуации, отсутствия надлежащей координации деятельности различных служб на месте событий, отсутствия надлежащей медицинской помощи и медицинской техники на месте событий, а также неудовлетворительной логистики», - говорится в решении суда.

Как сообщал УНИАН, 23 октября 2002 года террористы захватили Театральный центр на Дубровке. На сцену, где шел мюзикл «Норд-Ост», ворвались вооружённые боевики во главе с Мовсаром Бараевым. Они взяли в заложники более 900 человек - артистов и зрителей.

Спустя почти трое суток силовики провели штурм здания. Все террористы были уничтожены. Жертвами теракта стали 130 заложников, большинство из них погибли от усыпляющего газа, который спецслужбы использовали во время штурма.

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