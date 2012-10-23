Российская оппозиция образовала Координационный совет
02:38, 23 октября 2012Мир
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Подведены итоги голосования в Координационный совет российской оппозиции.
Леонид Волков объявляет итоги выборов в Координационный совет, фото с сайта vestnikcivitas.ru
Имена 45 избранных членов КС огласили в прямом эфире телеканала "Дождь", где с 20 по 23 октября проходили дебаты кандидатов.
По основному списку в КС избраны 30 человек.
Наибольшее количество голосов получили Алексей Навальный (43723), Дмитрий Быков (38520), Гарри Каспаров (33849), Ксения Собчак (32529) и Илья Яшин (32478).
Полный список опубликован на сайте ЦВК.
Также в КС выбраны по пять кандидатов от трех так называемых "курий" - левых, либералов и националистов.
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