В берлинском аэропорту полсотни человек отравились ядовитыми парами
17:59, 20 октября 2012Мир
1532
Пары моющих средств стали причиной отравления 53 человек в берлинском аэропорту Тегель.
Полиция начала расследование инцидента
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Berliner Morgenpost.
По данным издания, инцидент произошел сегодня утром. Некоторые пострадавшие жаловались на тошноту, другие - на резь в глазах. В больницы были отправлены 38 человек, многие из которых смогли уйти домой после короткого обследования.
Полиция начала расследование инцидента. Весь аэропорт был закрыт на несколько часов, однако причину происшествия быстро выяснили - оказалось, что применяемые для уборки помещений моющие средства были неправильно смешаны.
Другие подробности не сообщаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter