В берлинском аэропорту полсотни человек отравились ядовитыми парами

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Berliner Morgenpost.

По данным издания, инцидент произошел сегодня утром. Некоторые пострадавшие жаловались на тошноту, другие - на резь в глазах. В больницы были отправлены 38 человек, многие из которых смогли уйти домой после короткого обследования.

Полиция начала расследование инцидента. Весь аэропорт был закрыт на несколько часов, однако причину происшествия быстро выяснили - оказалось, что применяемые для уборки помещений моющие средства были неправильно смешаны.

Другие подробности не сообщаются.