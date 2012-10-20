Британский министр ушел в отставку из-за скандала с полицией

Как передает РИА «Новости», скандал разразился в середине сентября.

Выезжавший с Даунинг-стрит на велосипеде политик попросил полицейских открыть ему главные ворота. После их отказа сделать этого, Э.Митчелл якобы употребил в их адрес нелицеприятные выражения. Инцидент стал достоянием публики и широко обсуждался в СМИ.

Э.Митчелл извинился за свое поведение, однако отрицал употребление слова "плебей" в адрес стражей порядка. Однако затем полиция распространила официальный полицейский рапорт, касавшийся инцидента, где это слово все же фигурировало.

Поведение министра стало предметом рассмотрения руководства Консервативной партии, и несмотря на поддержку, ранее высказанную ему премьер-министром Дэвидом Кэмероном, Э.Митчелл решил подать в отставку.

"С огромным сожалением я прошу вас удовлетворить мою просьбу об отставке, так как в последние дни стало очевидно, что, несмотря ни на что, я не смогу исполнять свои обязанности без ненужной шумихи, которая только приносит дополнительное расстройство и репутационный ущерб", - говорится в заявлении Э.Митчелла.

При этом он еще раз заверил, что не употреблял приписываемых ему ругательных слов.