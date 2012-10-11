Премьер Турции: В остановленом самолете было российское военное оборудование

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Эрдоган добавил, что отправителем груза являлась одна из российских организаций, связанных с экспортом продукции ВПК. Ни названия этой организации, ни точного описания задержанного груза Эрдоган называть не стал.

Ранее турецкая пресса сообщала, что в 10 коробках, изъятых из багажного отсека сирийского самолета, могли быть модули для ракет, системы связи и другое электронное оборудование.

Россия никак не комментирует содержание конфискованных коробок, а Сирия заявила, что в них не было ничего противозаконного и потребовала вернуть груз. При этом Дамаск также не стал раскрывать содержимого контейнеров.