Российского посла срочно вызвали в МИД Турции
16:34, 11 октября 2012Мир
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Посла России в Анкаре Владимира Ивановского вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений по поводу "запрещенного груза" на борту сирийского самолета.
Ивановского позвали в МИД
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Аэробус А320 авиакомпании SyrianAir, который следовал из Москвы в Дамаск, был задержан вечером 10 октября в Анкаре по подозрению в перевозке вооружения. Истребители турецких ВВС вынудили его совершить посадку, так как была получена информация о незаконном грузе на борту.
Официальных объяснений, что перевозили в самолете, пока не последовало. Турецкие СМИ писали, что там были найдены некое коммуникационное оборудование, которое используется в военных целях. Россия и Сирия категорически отрицают наличие военного груза.
Москва потребовала от Турции объяснений в связи с произошедшим инцидентом.
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