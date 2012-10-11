Российского посла срочно вызвали в МИД Турции

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Аэробус А320 авиакомпании SyrianAir, который следовал из Москвы в Дамаск, был задержан вечером 10 октября в Анкаре по подозрению в перевозке вооружения. Истребители турецких ВВС вынудили его совершить посадку, так как была получена информация о незаконном грузе на борту.

Официальных объяснений, что перевозили в самолете, пока не последовало. Турецкие СМИ писали, что там были найдены некое коммуникационное оборудование, которое используется в военных целях. Россия и Сирия категорически отрицают наличие военного груза.

Москва потребовала от Турции объяснений в связи с произошедшим инцидентом.