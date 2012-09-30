В Москве возле Кремля свадебный кортеж устроил стрельбу

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в ГУВД по городу Москва.

По информации сотрудника пресс-службы, сегодня в полицию поступило сообщение, что по Ленинградскому проспекту в сторону улица Тверская следует свадебный кортеж, участники которого ведут беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия в воздух. Сотрудниками ДПС эти автомобили были блокированы на пересечении улиц Моховая и Тверская. На место происшествие прибыл автобус с сотрудниками ОМОН.

«15 человек доставлены в полицейский участок. Полиция проверяет по картотекам законность владения оружием. Проводится досмотр автомобилей», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, нескольким водителям выписаны штрафы за нарушения правил дорожного движения.

По информации полиции, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Сотрудник полиции отказался назвать этническую принадлежность задержанных, однако по данным российских СМИ, все участники инцидента прибыли из Дагестана.