Президент Пакистана призвал к защите христиан
01:18, 25 сентября 2012Мир
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Президент Пакистана Асиф Али Зардари осудил поджог лютеранской церкви в городе Мардане и призвал местные власти к защите христианских церквей.
"Уничтожение общественной или частной собственности, в особенности мест культа других религий противоречит исламу и подлежит осуждению", - цитирует РИА Новости.
После пятничных молитв толпа пакистанских демонстрантов, возмущенных фильмом "Невинность мусульман", сожгла англиканский храм святого Павла в Мардане. Ворвавшись в храм, они сломали алтарь, разорвали Библию и затем подожгли здание. Кроме того, протестующие ворвались в школу, библиотеку, информационный центр и дома двух священников и школьного учителя, где учинили погромы. На стенах они оставили надписи "Аллах Акбар".
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