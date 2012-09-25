Президент Пакистана призвал к защите христиан

"Уничтожение общественной или частной собственности, в особенности мест культа других религий противоречит исламу и подлежит осуждению", - цитирует РИА Новости.

После пятничных молитв толпа пакистанских демонстрантов, возмущенных фильмом "Невинность мусульман", сожгла англиканский храм святого Павла в Мардане. Ворвавшись в храм, они сломали алтарь, разорвали Библию и затем подожгли здание. Кроме того, протестующие ворвались в школу, библиотеку, информационный центр и дома двух священников и школьного учителя, где учинили погромы. На стенах они оставили надписи "Аллах Акбар".