В Гватемале эвакуируют более 30 тысяч человек из-за извержения вулкана

Вывезти из опасных районов предстоит около 33 тысяч человек, сообщает радиостанция Радіо Свобода.

По данным вулканологов, нынешнее извержение Фуэго – мощнейшее с 1999 года. Столбы пепла достигают тысячи метров в высоту, лавой покрыта семикилометровая территория на южном и юго-западном склонах вулкана.

Власти Гватемалы рекомендовали авиадиспетчерским службам закрыть прилегающее к Фуэго воздушное пространство – в связи с быстрым распространением вулканической пыли.