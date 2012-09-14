В Гватемале эвакуируют более 30 тысяч человек из-за извержения вулкана
08:30, 14 сентября 2012Мир
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В Гватемале в связи с извержением вулкана Фуэго, расположенного в 40 километрах к юго-западу от столицы страны, производится массовая эвакуация населения.
Вулкан Фуэго расположенный в 40 км от столицы страны
Вывезти из опасных районов предстоит около 33 тысяч человек, сообщает радиостанция Радіо Свобода.
По данным вулканологов, нынешнее извержение Фуэго – мощнейшее с 1999 года. Столбы пепла достигают тысячи метров в высоту, лавой покрыта семикилометровая территория на южном и юго-западном склонах вулкана.
Власти Гватемалы рекомендовали авиадиспетчерским службам закрыть прилегающее к Фуэго воздушное пространство – в связи с быстрым распространением вулканической пыли.
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