В России намекают, что цена на газ зависит от того, куда Украина идет

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) намерено содействовать встраиванию Украины в евразийскую и православную цивилизацию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов сказал сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам пребывания в России молодежной делегации из Украины.

«Сегодня от наших отношений с Украиной во многом будет выстраиваться будущая конфигурация на евразийском пространстве, на котором мы проживаем. Без Украины, безусловно, гораздо сложнее будет выстраивать и восстанавливать нашу евразийскую или православную цивилизацию», - сказал Г.Мурадов.

Он напомнил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил о необходимости увеличивать ресурсную базу для проведения работы в народной дипломатии, молодежных контактов, хотя Россия по финансовым показателям не сможет догнать США и Евросоюз.

«Не нужно нацеливаться на то, что нас завалят средствами, которые пойдут на поддержку «мягкой силы», основанной на гражданском обществе, работе неправительственных организаций и энтузиазме людей, создающих мосты дружбы и сотрудничества», - сказал он.

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Г.Мурадов подчеркнул, что очень важно нести российскую культуру за рубеж, а также поддерживать российское образование и русский язык, на котором люди могут читать первоисточники и получать объективную информацию о России.

«Это разнонаправленная и разновекторная работа, но самое главное направление – это выстраивание сообщества друзей», - считает он.

В то же время Г.Мурадов подчеркнул, что Украина - одно из главных направлений работы Россотрудничества.

«Мы с Украиной хотим быть вместе и надеемся, что люди, понимающие современную Россию, будут выступать за то, чтобы мы и дальше были вместе. Мы в истории сохранились благодаря тому, что мы были вместе, и об этом не нужно забывать», - заявил он.

Г.Мурадов уверен, что руководители Украины и России обязательно найдут компромиссы по всем неурегулированным экономическим вопросам.

«Это предопределено, потому что мы соседние, очень тесно связанные друг с другом государства, которые могут иметь те или иные разногласия, но это не значит, что у нас не будет успеха», - сказал он.

По его мнению, даже газовый вопрос может решаться, но для этого «мы должны понять, где Украина и куда она идет».

«Если мы идем вместе, у нас создается единый рынок, единое экономическое пространство… Эта логика выражается везде, в том числе в СМИ, и на политическом и экономическом уровне. Если Украина идет в другую сторону, то что мы тогда обсуждаем? Тогда, как все», - сказал он.

По словам Г,Мурадова, будет принято решение об интеграции, поскольку это выгодно со всех точек зрения.

Он заявил, что на украинское общество оказывается воздействие Западом, который из-за внутренних сложностей не принимает Украину к себе, а с другой стороны - делает все, чтобы оторвать ее от России. «Вас хотят не пустить к России. И это главный смысл», - подчеркнул Г.Мурадов.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна усилить свое влияние в мире с помощью «мягкой силы», в первую очередь в странах СНГ.