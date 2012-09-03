Россия будет охотиться на талантливых украинцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в Москве на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества.

«Очевидно и то, что наше гуманитарное присутствие в мире не соответствует нашим возможностям, и это мы все тоже признаем. По большому счёту, сейчас мы восстанавливаем позиции, которые мы в силу известных причин утеряли в 1990-е годы, и мы существенно уступаем серьёзным международным игрокам в этой сфере, таким как «Франкофония», институты Гёте, Сервантеса, Данте, Конфуция. Необходимо взять всё лучшее, чем они занимаются, на вооружение, тем более что, по исследованиям, которые проводились бизнес-школой из Сколково и международным агентством на основе анализа периода с 2005 по 2010 год, Россия находится лишь на 10-м месте вот по этому индексу мягкой силы», - сказал Д.Медведев.

«Что касается нашей военной силы, мы с вами понимаем, что мы не на 10-м месте, и это серьёзная диспропорция, а в первой тройке – Соединённые Штаты Америки, Франция и Германия», - добавил он.

Российский премьер подчеркнул, что укрепление позиций РФ в мире, продвижение национальных интересов гуманитарными средствами – одни из важнейших приоритетов государства.

По его словам, гуманитарное измерение выходит на передний план международной жизни, и созданное четыре года назад Россотрудничество должно стать одним из ключевых инструментов «мягкой силы».

«Влияние государства во многом зависит от способности продвигать свои национальные культурные ценности, язык и экспортировать их. По сути, речь идёт об особом ресурсе международного лидерства, которое прямо связано с человеческим потенциалом. Эти инструменты зачастую оказываются более значимыми, чем другие, и приобретают особое значение», - сказал Д.Медведев.

По его словам, согласно данным экспертов, именно страны с сильными брендами так называемой «мягкой силы» привлекают большую долю прямых зарубежных инвестиций и технологий.

Д.Медведев заявил, что конкуренты России охотятся за талантливой молодёжью и новаторами, и так же должна действовать и Россия.

Д.Медведев подчеркнул, что более чем 30-миллионная российская диаспора объективно усиливает потенциал российской «мягкой силы».

По его словам, опорные точки гуманитарного присутствия России - это российские центры науки и культуры. До 2015 года планируется открыть ещё 35 новых представительств за границей, отметил он.

«Следует уделять особое внимание деятельности наших центров, ключевых для российских интересов в странах Содружества Независимых Государств, содействовать интеграционным процессам на пространстве СНГ. Важным инструментом здесь станет Межгосударственная целевая программа инновационного сотрудничества государств–участников СНГ на период до 2020 года. Её координатором, кстати, назначено Россотрудничество», - сказал Д.Медведев.