В Европе не очень озабочены комментариями Путина по проверкам Газпрома

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге годовщина Еврокомиссии Пиа Аренкильде-Хансен.

“Не очень. Нет. Мы делаем нашу работу... по соблюдению правил конкуренции в ЕС”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Еврокомиссия сообщила о начале расследование против российского “Газпрома” по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Еврокомиссия, в частности, расследует возможность разделения рынков “Газпромом”, препятствования им диверсификации поставок газа, а также установления несправедливых цен для клиентов.

9 сентября Президент России В.Путин высказал предположение, что проверки деятельности “Газпрома” в Европе вызваны проблемами в зоне евро и необходимостью помогать экономикам стран Восточной Европы.