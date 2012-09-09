Путин говорит, что Европа хочет, чтобы Газпром «просубсидировал» ее членов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин сказал на пресс-конференции.

«Я не согласен с оценкой состояния отношений с Евросоюзом. У нас очень добрые, конструктивные отношения, и это никакие не боевые действия, это не торговая война. То, что делается в отношении «Газпрома» - не новость. Вы знаете, что еще в прошлом году были проведены обыски в некоторых зарубежных помещениях «Газпрома». Это второй шаг в этом направлении. Мы сожалеем о том, что происходит», - сказал В.Путин.

По его словам, такие действия Европы прежде всего вызваны тяжелой экономической ситуацией в еврозоне.

Президент России заявил, что проблема в том, что страны Восточной Европы были приняты в Евросоюз и Брюссель взял на себя обязательства субсидировать их экономики.

«Теперь, видимо, кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять часть нагрузки по этому субсидированию. Объединенная Европа хочет сохранить политическое влияние, и чтобы мы за это еще и немножко заплатили. Это неконструктивный подход», - сказал В.Путин.

Он напомнил, что во времена СССР газ в страны Восточной Европы поставлялся по нерыночным ценам. «Позднее, в наше время, мы перешли на рыночные отношения с этими государствами и на рыночное формирование цены. Я думаю, что мы должны оставаться на почве реальности сегодняшнего дня. И современная Россия не брала и не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств, связанных с нерыночным регулированием экономик этих стран», - подчеркнул российский Президент.

Также В.Путин напомнил, что принципы формирования цены на газ выработаны уже давно, зафиксированы в долгосрочных контрактах, и никогда никем не оспаривались.

«Понятно, что в условиях кризиса есть желание переложить часть финансовой нагрузки на других. Такой соблазн возникает. Но я повторю еще раз: мы считаем такой подход неконструктивным», - заявил В.Путин.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе. На фоне этих заявлений акции «Газпрома» начали снижаться.