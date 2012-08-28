Сыну Лукашенко в Лондоне посвятили песню: "Коля, почему ты не в школе?"

Проблемы Беларуси для группы не совсем далекие - их вокалист Саша Ильюкевич, который сейчас живет в Лондоне, сам оттуда родом. "Коля, почему ты не в школе?", "Коля, на заборе твое имя пишут, и пробуждают в нас страх", - поется в песне, отмечает ТСН.

"Коля" - это работа, на которую вдохновило чувство страха, глядя, как готовят вероятного наследника тоталитарного режима, мальчика Колю: малыш Коля принимает военный парад, мальчик Коля встречается с Папой Римским, Коля осматривает командования войск, Коля награжден золотым оружием ", - говорится в описании клипа.

iframe>

Как известно, Александр Лукашенко часто берет своего младшего сына Колю, которому 8 лет, в различные деловые поездки, на встречи, праздники, военные парады и тому подобное. В июне этого года он взял сына в Венесуэлу. "Есть кому перенять эстафету сотрудничества через 20-25 лет", - сказал тогда Лукашенко венесуэльскому лидеру Уго Чавесу.