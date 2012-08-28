Пожар на НПЗ в Венесуэле перекинулся на третий резервуар нефти

Об этом сообщил в своем микроблоге в сети Twitter вице-президент страны Элиас Хауа.

В результате пожара, вспыхнувшего на предприятии в субботу утром, погибли уже 48 человек. Возгорание паров пропана на заводе произошло в зоне нефтехранилищ. Позже воспламенились два резервуара. Огонь перекинулся на расположенную поблизости казарму, трубопроводы и припаркованные поблизости автомобили. По данным местных властей, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали более 200 жилых домов.

Reuters со ссылкой на министра энергетики и нефти Рафаэля Рамиреса сообщил, что пожар на первых двух резервуарах будет потушен во вторник. Рамирес затруднился назвать сроки ликвидации пожара на третьем резервуаре.

НПЗ Amuay входит в основной нефтеперерабатывающий комплекс Венесуэлы Centro Refinador Paraguanа (CRP), который ежедневно перерабатывает 956 тысяч баррелей нефти (71% всего объема ее переработки в стране), передает РИА Новости.

***

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате аварии на нефтеперерабатывающем заводе «Амуай» в Венесуэле.

«От имени народа Украины и от себя лично прошу передать искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Украинского государства Президенту Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавесу.