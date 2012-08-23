Марсоход успешно проехался по Марсу

Аппарат проехал несколько метров и развернулся на 90 градусов. Об этом сообщается на сайте NASA, где опубликованы фотографии оставленого на поверхности планеты пути.

В настоящее время аппарат находится на расстоянии примерно в 6 метров от места посадки, пишет Лента.ру.

По словам руководителя команды управления марсоходом Мэтта Хэвэрли, двигательная система аппарата полностью исправна и Curiosity готов к дальнейшей работе.

Кроме того, на конференции Лаборатории реактивного движения NASA, прошедшей 22 августа, было принято решение присвоить месту посадки марсохода название Bradbury Landing - в честь фантаста Рэя Брэдбери, автора "Марсианских хроник", которому в этот день исполнилось бы 92 года.

В следующие несколько дней марсоход будет проводить работы вблизи Bradbury Landing, собирая образцы грунта и исследуя местность. После этого он двинется к своему первому пункту назначения - горе Шарп (Эолида) в кратере Гейла, который находится на расстоянии примерно 400 метров от места посадки.