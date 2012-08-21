Украинцы с арестованного в Израиле лайнера не соглашаются сойти на берег

Состояние здоровья всех украинцев, которые находятся на арестованном в Израиле судне Venus, удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр Дикусаров.

Он напомнил, что 15 августа в порту Ашдод (Израиль) был наложен арест на круизный лайнер Venus (флаг Мальта), в состав экипажа которого входят 340 человек, в том числе 70 граждан Украины.

Судно арестовано по иску экипажа о выплате задолженности по зарплате, в данное время защиту прав и интересов экипажа судна обеспечивает адвокат.

А.Дикусаров отметил, что состояние здоровья членов экипажа, в частности украинских граждан, удовлетворительное, на судне есть достаточное количество питьевой воды и продуктов питания.

Представитель МИД добавил, что ни один из членов экипажа судна, включая украинцев, с предложением адвоката покинуть судно и вернуться на Родину, не согласился.