Польские пограничники за полгода задержали более 800 украинцев

Это почти на 200 чел., или 30% больше, чем в первой половине прошлого года.

По данным SG, которыми владеет УНИАН, в целом в январе-июне текущего года польские пограничники задержали почти 1700 иностранцев, среди которых больше всего украинцев.

Также чаще всего SG задерживала граждан Пакистана (более 120), России (более 100), Беларуси (около 90) и Грузии (около 70).

Больше всего украинцев польские пограничники задерживали на границе с Украиной: более 430 человек, в том числе более 70 - в аэропортах.

На границе с Германией было задержано более 230 украинцев, с Чехией - около 140.

Польская SG в первом полугодии официально передала украинским пограничникам 290 граждан Украины, что на 70 меньше, чем в прошлом году. (Речь идет преимущественно о принудительно доставленных на границу лицах, которые ранее отказывались добровольно покидать территорию Польши – УНИАН.)

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Как сообщал УНИАН, польские консульства в первой половине текущего года увеличили выдачу виз украинцам на 13% - до более 310 тысяч, а количество пересечений наземной границы между Украиной и Польшей украинцами возросло за этот же период на 19,5% - до 5,7 миллионов.

Польские пограничники чаще всего задерживают украинцев за то, что они работают в Польше без необходимых разрешительных документов, имеют просроченные или неправомерно используют выданные им консульством визы: например, ездят в качестве туристов или на работу в другие государства Шенгенской зоны.

В прошлом году польская SG за нарушение правил пребывания в Польше задержала 1150 граждан Украины.