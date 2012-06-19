За попытку дать взятку польскому пограничнику украинец получил год тюрьмы

Польский суд определил наказание для гражданина Украины - один год тюрьмы условно с испытательным сроком 2 года за попытку дать взятку пограничнику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе SG, 21-летний украинец в конце прошлой недели пытался дать работнику пограничной службы Польши (Straz graniczna, SG).50 евро взятки за то, чтобы он его не задерживал за неправомерное получение польской визы.

Польские пограничники заметили, что украинец, ехавший в Италию, имел польскую шенген-бизнес-визу.

"Во время беседы с работником SG иностранец признался, что при получении визы ввел работников консульства в заблуждение, потому что в действительности не планировал вести бизнес-деятельность в Польше. Когда работник сказал о последствиях, которые влечет за собой такое дело, он вынул 50 евро и пытался вручить их пограничнику", - говорится в сообщении пресс-службы.

Straz granicznа отметила, что позже украинец добровольно согласился на определение ему наказание польским судом, который, кроме условного тюремного заключения конфисковал 50 евро.

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Как сообщал УНИАН, с начала года польские пограничники сообщали о нескольких случаях попыток дать взятку пограничникам, в том числе гражданами Украины, размер которых преимущественно составлял от 10 до 50 евро. В начале мая россиян за то, чтобы "закрыть глаза" на перевозку несовершеннолетнего ребенка, предлагал польскому пограничнику 500 евро.

Справка УНИАН. Польша, которая входит в шенгенскую зону с конца 2007 года, выдает больше всего виз гражданам Украины, которые нередко получают их для других целей, чем указывают в документах во время подачи заявки на визу, что является нарушением законодательства и влечет за собой наказание в виде аннулирования визы и