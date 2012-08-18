СМИ: Вице-президент Сирии бежал в Иорданию, примкнув к оппозиции
10:48, 18 августа 2012Мир
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Сирийская оппозиция заявила, что вице-президент страны Фарук аш-Шараа переехал в Иорданию, став одним из высокопоставленных лиц в стране, покинувших сторону Президента Башара Асада.
Фарук аш-Шараа бежал из Сирии
По информации телеканала "Аль-Арабийя", официальных подтверждений бегства вице-президента от руководства страны не поступало, сообщает РИА «Новости».
В начале августа премьер-министр страны Рияд Хиджаб также заявил о том, что примкнул к оппозиции, и бежал из Сирии. В настоящее время он находится в Иордании.
Из Сирии, где в течение почти 11 месяцев не прекращаются антиправительственные выступления, ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур.
Оппозиция выступает за немедленное отстранение от власти нынешнего Президента Б.Асада и проведение демократических парламентских выборов.
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