МИД Эквадора: Великобритания угрожает штурмом забрать Ассанжа из посольства
Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино заявил, что британские власти угрожают вторгнуться в посольство в Лондоне, чтобы арестовать там Джулиана Ассанжа.
МИД Великобритании утверждает, что дипстатус посольства Эквадора может быть аннулирован, потому как Лондон обязан экстрадировать Ассанжа, пишет Русская служба БиБиСи.
В среду вечером на пресс-конференции в Кито глава МИД Патино сказал: "Сегодня мы получили от Соединенного Королевства прямую угрозу в письменной форме, что они могут взять штурмом наше посольство в Лондоне, если мы не передадим им Джулиана Ассанжа".
"Эквадор отвергает самым решительным образом явную угрозу, содержащуюся в британском официальном сообщении", – заявил Патино.
Он также сказал, что такая угроза рассматривается его страной как "неподобающая для демократического, цивилизованного и законопослушного государства".
"Если мера, содержащаяся в британском официальном сообщении, будет предпринята, то это будет воспринято в Эквадоре как неприемлемое, недружественное и враждебное действие и как покушение на наш суверенитет. Она заставит нас реагировать", – сказал министр, добавив, что Эквадор - не британская колония.
Представитель МИД Великобритании заявил, что они готовы сделать все возможное для выдачи Ассанжа Швеции.
"Мы обратили внимание эквадорцев на соответствующие положения нашего законодательства, в частности, например, на далеко простирающиеся гарантии соблюдения прав человека в нашей процедуре экстрадиции и на правовой статус дипломатических зданий в Великобритании", – сказал представитель Форин-офиса.
Возле лондонского посольства Эквадора уже дежурят полицейские.