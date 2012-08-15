МИД Литвы: ЕС намерен сократить политические контакты с Беларусью

Европейский Союз намерен сократить политические контакты с Беларусью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Литовской Республики, 14 августа в МИД Литвы был вызван белорусский посол Владимир Дражин, которому была высказана позиция Евросоюза в связи с отказом Беларуси продлить аккредитацию послу Швеции и решением выслать из Минска других шведских дипломатов .

«Государства-члены ЕС договорились о единой позиции в отношении подобных действий белорусских властей. В ходе встречи было отмечено, что решение белорусского правительства выслать шведских дипломатов повлияет не только на двусторонние отношения между Швецией и Беларусью, но и на отношения всего ЕС с Беларусью. Принимая во внимание последние действия Беларуси, Евросоюз намерен сократить политические контакты с Беларусью», - говорится в сообщении.

При этом в МИД Литвы отметили, что рассчитывают на дальнейшее развитие отношений с Беларусью.

«Литва и ЕС в целом заинтересованы в поддержании нормальных дипломатических отношений с Беларусью и развитии сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство», а нормализация отношений между Беларусью и ЕС зависит от дальнейших действий Минска», - подчеркнули в МИД Литвы.

Как сообщал УНИАН, 4 июля белорусскую границу незаметно для ПВО пересек легкомоторный шведский самолет. Над Ивенцом и окраинами Минска с самолета были сброшены плюшевые медведи с плакатами в поддержку свободы слова в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил председателя Госпогранкомитета генерал-майора Игоря Рачковского и командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси генерал-майора Дмитрия Пахмелкина.

1 августа белорусские власти уведомили Швецию о непродлении аккредитации послу в Беларуси Стефану Эрикссону. Дипломата обвинили в деструктивной деятельности.

В ответ шведская сторона заявила, что не примет нового посла Беларуси, и рекомендовала двум сотрудникам белорусского посольства покинуть Стокгольм.

8 августа МИД Беларуси объявил об отзыве всех сотрудников белорусского посольства в Стокгольме. Шведской стороне рекомендовано предпринять аналогичные меры и отозвать всех своих дипломатов из Минска до 30 августа.