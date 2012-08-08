Россия начала «отражать агрессию Грузии» за год до ее начала

Об этом сообщил журналистам в среду президент России Владимир Путин.

"План был, и, по-моему, это не секрет. Именно в рамках этого плана российская сторона и действовала", - заявил глава РФ, пишет РИА "Новости".

По его словам, план был подготовлен Генеральным штабом в конце 2006-начале 2007 года.

"Он был мною утвержден, согласован", - сказал Путин, который в то время также занимал должность президента страны.

В рамках этого плана проводилась подготовка югоосетинских ополченцев, добавил глава государства.

"Правда, наши военные специалисты, скажу откровенно, полагали, что это более-менее бесполезное дело, имея в виду, что противостоять регулярной армии любого государства, даже небольшого государства, такого, как Грузия, невозможно. Но тем не менее, оказалось, что эти люди были более чем востребованы, они мужественно защищали свою родину, и трое суток, пока подошла российская армия", - сказал Путин.

Говоря о действиях российских военных, он сообщил, что в рамках плана Генштаба была мобилизована техника и проведены другие меры.

"Здесь секрета нет, мы об этом уже говорили", - заключил он.