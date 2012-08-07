В Краснодарском крае России вспышка африканской чумы свиней

Как сообщили УНИАН в пресс-службе губернатора края, соответствующее решение принято на заседании Совете безопасности края.

На заседании губернатор края Александр Ткачев отметил, что вспышки инфекции зафиксированы в 5 районов края – на предприятиях Усть-Лабинского, Красноармейского, Калининского, Кореновского и Северского районов.

Он обратил внимание, что заражение крупнейших хорошо защищенных комплексов в разных районах края произошло почти одновременно. Такое, по мнению главы края, может быть только в одном случае – если речь идет о диверсии, спланированном заносе инфекции извне.

«Здесь необходимо серьезное разбирательство правоохранительных органов. Еще одна причина трагедии – безалаберность и нарушение санитарных правил и, как следствие, благоприятная почва для заноса заразы», - сказал А.Ткачев.

При этом он сообщил, что многие хозяйства пытались «замести следы». «Не то что пробы материала павших свиней не отправляли на анализ – а неделями даже не сообщали о случившемся. По ночам закапывали павших и торопились реализовать клинически здоровое поголовье», - сказал он.

По словам губернатора, если ситуация не изменится, в крае может быть введен полный карантин.

Как известно, Краснодарский край находится в непосредственной близости от границы Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области африканской чумы свиней.

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.