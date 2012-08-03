У сирийской оппозиции появились танки

Однако факты его применения против правительственных сил не установлены, заявил в четверг журналистам заместитель генерального секретаря всемирной организации по миротворческим операциям Эрве Ладсус.

"Мы знаем, что оппозиция располагает тяжелыми вооружениями, это мы видели. Но мы еще не видели, чтобы они применяли эти тяжелые вооружения против сил правительства", - сказал Ладсус после закрытого заседания Совета Безопасности ООН, где он доложил о ситуации в Сирии.

По словам Ладсуса, у оппозиции в Сирии "есть танки, машины пехоты, и это факт", цитирует РИА Новости.