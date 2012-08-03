"Мишки-десантники" протестовали в Минске (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданской компании «Говори правду!».

«Игрушечных медведей-десантников выставили рядом с фонтаном возле Оперного театра в Минске с плакатами, призывающими освободить политзаключенных», - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, мишки-десантники призывали игнорировать парламентские выборы в Беларуси, которые должны состоятся 23 сентября.

Справка УНИАН. «Zмена» (Зьмена) – неформальное политическое объединение белорусской молодежи. Создано в 2012 году. Является молодежным крылом гражданской компании «Говори правду!» (ГП), объединяет вокруг себя молодых членов «ГП», а также людей разных политических взглядов, связанных одной идеей – сменой политического строя в Беларуси.