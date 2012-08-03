Российского адвоката не пустили в Украину

Как сообщил Радио Свобода сам Архипов, он был задержан в аэропорту «Домодедово» сотрудниками ФСБ. Адвокату было заявлено, что он не сможет вылететь за границу, так как за ним числится задолженность перед службой судебных приставов на сумму «примерно в 3-4 тысячи рублей».

Сам адвокат заявил, что ничего не знает об этом долге.

Евгений Архипов, глава Ассоциации адвокатов за права человека, должен был вылететь на встречу с украинскими правозащитниками.

Адвокат представляет интересы ряда российских оппозиционных активистов, в том числе попросивших убежища за рубежом. Он участвовал в акциях в защиту политзаключенных в России.