Российского адвоката не пустили в Украину
00:26, 03 августа 2012Мир
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Евгения Архипова, адвоката одного из подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, не выпустили из России в Украину.
Как сообщил Радио Свобода сам Архипов, он был задержан в аэропорту «Домодедово» сотрудниками ФСБ. Адвокату было заявлено, что он не сможет вылететь за границу, так как за ним числится задолженность перед службой судебных приставов на сумму «примерно в 3-4 тысячи рублей».
Сам адвокат заявил, что ничего не знает об этом долге.
Евгений Архипов, глава Ассоциации адвокатов за права человека, должен был вылететь на встречу с украинскими правозащитниками.
Адвокат представляет интересы ряда российских оппозиционных активистов, в том числе попросивших убежища за рубежом. Он участвовал в акциях в защиту политзаключенных в России.
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