NASA бьет тревогу: Гренландия тает чрезвычайными темпами
11:07, 25 июля 2012Мир
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Ледниковый покров Гренландии растаял в июле гораздо масштабнее, чем это обычно происходит в этом регионе.
Гренладия чрезвычайно быстро тает
Об этом свидетельствуют наблюдения NASA.
Подобного таяния льда ученые не фиксировали за три десятилетия спутниковых наблюдений, пишет Зеркало недели.
Лед растаял даже в районе опытной станции «Саммит», самом высоком и холодном месте в Гренландии.
Область талого льда составляла 97% ледяного покрова, увеличившись более чем вдвое всего за четыре дня.
Скорость и масштабы таяния в этом году удивили ученых, которые назвали его «чрезвычайным».
На прошлой неделе спутниковые снимки NASA продемонстрировали, что от одного из крупнейших ледников Гренландии откололся айсберг размером вдвое больше Манхеттена.
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