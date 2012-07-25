Турция закрывает границу с Сирией

09:47, 25 июля 2012
Мир
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В Сирии - ожесточенные бои.

Флаг Турции

Турция закрывает все пограничные пункты с Сирией.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на местную телекомпанию NTV.

Пока никаких подробностей решения турецких властей нет, но принято оно на фоне новых сообщений об ожесточённых боях в Сирии.

Правительственные войска впервые применили авиацию для ударов по повстанцам в городе Алеппо. Тяжёлое вооружение применяется и в боях вблизи Дамаска.

 

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