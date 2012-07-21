Ликвидаторов аварии на Фукусиме заставляли скрывать степень облучения
16:48, 21 июля 2012Мир
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Министерство здравоохранения Японии расследует информацию о том, что участников работ по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи" заставляли скрывать степень полученного облучения.
|Авария произошла в марте 2011 года
По словам представителя "ТЕРСО", компания знала о том, что субподрядчик располагает свинцовыми чехлами для дозиметров, но они никогда не использовались при работах на "Фукусиме-Дайичи".
Крупнейшая в истории Японии атомная авария произошла в марте 2011 года в результате сильного землетрясения и цунами. Из зоны радиоактивного заражения были выселены десятки тысяч людей
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