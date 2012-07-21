Ликвидаторов аварии на Фукусиме заставляли скрывать степень облучения

Как сообщает радио «Свобода», в опубликованной в газете "Асахи Симбун" статье говорится, что субподрядчик управляющей АЭС компании "ТЕРСО" велел рабочим поместить личные дозиметры в свинцовые чехлы, чтобы фиксировался более низкий уровень радиации. У рабочих есть подтверждающие этот факт аудиозаписи. Но даже при выполнении этого условия уровень радиации превышал допустимый.

По словам представителя "ТЕРСО", компания знала о том, что субподрядчик располагает свинцовыми чехлами для дозиметров, но они никогда не использовались при работах на "Фукусиме-Дайичи".

Крупнейшая в истории Японии атомная авария произошла в марте 2011 года в результате сильного землетрясения и цунами. Из зоны радиоактивного заражения были выселены десятки тысяч людей