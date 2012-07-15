В России опубликовали списки погибших от наводнения на Кубани

Как сообщает РИА Новости, в списке значатся фамилии 152 человек и один неустановленный мужчина.

В списке погибших в Крымске две трети составляют женщины. Погибли 99 женщин, 49 мужчин, четверо малолетних (три девочки и один мальчик) и один несовершеннолетний юноша. Младшему из погибших за десять дней до смерти исполнился год.

Напомним, паводок в ночь на 7 июля затопил 7,2 тысяч жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, в ряде поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. На город Крымск и соседние станицы пришелся самый сильный удар стихии. По данным МЧС России, в результате наводнения погиб 171 человек.