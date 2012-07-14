СМИ: Сирия пустила наблюдателей ООН разобраться в резне в Тремсехе

Команда наблюдателей выехала туда из Дамаска в субботу на трех автомобилях. Поселок Тремсех расположен в 25 километрах к северо-западу от города Хама, пишет BBC Украина.

Правительство Сирии настаивает, что проводило военную операцию против вооруженных повстанцев и его армия не убивала мирных жителей.

Подробных сообщений о жертвах среди гражданских пока нет.

Четкая картина событий, которые произошли в Тремсехе, неизвестна.

В заявлении сирийского правительства говорится, что в ходе атаки были уничтожены укрытия, и убито много повстанцев, или "террористов", как их называет власть, десятки боевиков - захвачены.

В отличие от резни в городе Хула, которая произошла два месяца назад, на этот раз оппозиция еще не показала видео или подробный перечень убитых гражданских.

Вместе с тем наблюдатели ООН подтвердили, что правительственные силы применили танки, артиллерию и вертолеты во время атаки, что является нарушением обязательств, взятых правительством перед ООН на выполнение мирного плана спецпосланника Кофи Анна.