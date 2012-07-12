Янукович предложил вместе преодолеть угрозу голода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Украинско-Российской Межгосударственной комиссии в Ливадии.

«Одним из глобальных вопросов является вопрос надвигающегося продовольственного кризиса. Пришло время вспомнить, что Украина и Россия являются житницами Европы - консолидировать усилия в агропромышленном комплексе», - отметил В.Янукович.