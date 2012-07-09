Путин требует упростить получение гражданства выходцам из Российской империи

Выступая на совещании послов и постоянных представителей РФ в Москве, он сказал, что считает "необходимым вновь вернуться к вопросу об облегченном порядке предоставления российского гражданства тем, кто был гражданином СССР и прямым потомкам родившихся в Советском Союзе или даже в Российской империи", пишут РИА "Новости".