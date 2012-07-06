ООН приравняла права в интернете к "реальному миру"

Как сообщает Радио «Свобода», такое решение было принято 5 июля.

В резолюции содержится призыв ко всем государствам защищать права личности в интернете так же, как это делается с правами человека в реальной жизни.

Несмотря на возражение со стороны Китая, России и Индии, десятки государств выразили поддержку проекту резолюции перед ее принятием. За документ проголосовали представители 85 государств.

Представитель США в Совете ООН по правам человека Эйлин Чамберлейн Донахью назвала чрезвычайно важными для Совета итоги голосования. По ее словам, это первая резолюция ООН, которая подтверждает необходимость защиты прав личности в интернете с такой же настойчивостью, как это осуществляется в «реальном мире».