ООН приравняла права в интернете к "реальному миру"
Совет ООН по правам человека одобрил первую резолюцию о свободе распространения информации в интернете.
Как сообщает Радио «Свобода», такое решение было принято 5 июля.
В резолюции содержится призыв ко всем государствам защищать права личности в интернете так же, как это делается с правами человека в реальной жизни.
Несмотря на возражение со стороны Китая, России и Индии, десятки государств выразили поддержку проекту резолюции перед ее принятием. За документ проголосовали представители 85 государств.
Представитель США в Совете ООН по правам человека Эйлин Чамберлейн Донахью назвала чрезвычайно важными для Совета итоги голосования. По ее словам, это первая резолюция ООН, которая подтверждает необходимость защиты прав личности в интернете с такой же настойчивостью, как это осуществляется в «реальном мире».