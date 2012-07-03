Беларусь празднует официальный День независимости - танками и арестами

В преддверии праздника белорусские власти традиционно задерживали оппозиционеров, а на улицах Минска появились танки, передает Радио Свобода.

Уже несколько дней улицы белорусской столицы по вечерам перекрываются для движения транспорта – вместо автомобилей и автобусов по главным проспектам Минска движутся танки и другая тяжёлая бронетехника. Так войска готовятся к торжественному параду в День независимости.

Беларусь празднует День независимости именно 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, с 1996 года. Это решение было принято по результатам республиканского референдума, который инициировал Александр Лукашенко. Придя к власти в 1994 году, Лукашенко уже через год заменил исторические флаг и герб на подправленные советские символы. Вторым его знаменательным решением, спустя еще год, стал выбор дня для празднования Дня Независимости. Прежде этот государственный праздник отмечался в день принятия Декларации о суверенитете Беларуси.

Можно отметить, что Александр Лукашенко довольно сдержанно, всего двумя абзацами поздравил соотечественников с Днем независимости:

"Мы сохраняем намеченные темпы экономического роста, обеспечиваем социальную защиту нашим гражданам, продолжаем благоустройство родной страны. И сделаем все, чтобы наше молодое государство было сильным и процветающим", – сказал гражданам страны белорусский президент в канун очевидно идеологического праздника.

Традиционно в преддверии государственных праздников активизируются силовые структуры. 30 июня утром около своего дома забрали активиста молодежного крыла кампании "Говори правду!" Виталия Василькова. Скорее всего, его будут судить, и «по традиции», приговорят к административному аресту за "мелкое хулиганство". Милиционеры также дежурили у квартир нескольких активистов национально-большевистского движения. То же самое происходило и перед приездом в Минск Владимира Путина. Власти пытаются предотвратить возможные акции протеста, по надуманным причинам задерживая активистов и приговаривая их к 10-15 суткам административного ареста.