Изъ Батума съ любовью: особенности отдыха в солнечной Аджарии

Джорджия (Georgia), как называют сегодня свое государство грузины, привлекает туристов богатой историей, древнейшими святынями, национальной кухней, достопримечательностями, рыбалкой и колоритом горных деревень. Грузия не стремиться идти по пути Турции, где «все включено» и не пытается делать ставку на санаторно-курортное лечение, как Крым. Особенность солнечной Аджарии, основного туристического района Грузии – это грузинское многоголосье, вино из рога, аджарский хачапури и необыкновенная душевная атмосфера, от которой не устанешь, даже если приезжаешь сюда из года в год.

В начале июня президент Грузии Михаил Саакашвили заключил договор с «Wizz Air» и презентовал рейс Кутаиси-Киев, ценой 50 евро. Теперь Джорджия станет для украинцев доступнее. Увидеть красоту Грузии, познакомиться с ее туристическим потенциалом и оценить грузинское гостеприимство журналисту УНИАН помог украинский туроператор «Пан Укрейн».

23 км. первой береговой линии в Батуми освобождены от застройки и отданы под пляжи, скверы и парки.

Грузия – страна хоть и маленькая, да «удаленькая»: за три дня всего не увидишь. Для знакомства украинским журналистам был предложен Батуми – столица Аджарской автономной республики.

Скажу сразу, что о провинциальном южном городке, знакомому нам по советскому фильму «Любовь и голуби», можно забыть. Какую бы «правду» ни декларировали российские СМИ (напомню, что в отношении Грузии 6 лет действует российское эмбарго, и отношения между странами остаются натянутыми, – Авт.), а также оппозиционеры и все обиженные на реформы Саакашвили (100 тыс. госслужащих и правоохранителей были уволены в рамках борьбы с коррупцией. – Авт.), Батуми превращается в курорт европейского уровня – об этом с уверенностью заявят все, кто видел город своими глазами хотя бы в начале этого курортного сезона.

Грузины настолько любят свой язык, что построили ему памятник - ДНК грузинского алфавита.

Да, еще год назад центр Батуми был похож на потемкинскую деревню, но темпы развития впечатляют как инвесторов, так и независимых международных наблюдателей. Арабские шейхи дарят городу пальмовые аллеи, частят в гости лидеры европейских стран и рассыпается в комплиментах госсекретарь США Хилари Клинтон. В конце апреля миллиардер Дональд Трапм заявил о начале строительства в Батуми 47-этажного небоскреба «Трамп Тауер».

Над "лицом" Батуми работают французские и испанские архитекторы.

В Батуми отстраивают что-то вроде Ниццы и Сингапура одновременно. Бросаются в глаза по-европейски смелые архитектурные решения и наличие мировых гостиничных брендов.

Правда, город пока похож на большую стройку: идет реставрация фасадов, меняют тротуарную плитку, разбивают скверы, устанавливают скульптуры и фонтаны.

При этом в центре, у частников, еще полным-полно старых «курятников» - чердачков для отдыхающих. Но, глядя на размах, темпы и качество преобразований, понимаешь, что колорит старого Батуми скоро останется в прошлом.

Фигуры с сердцами – визитка обновленного Батуми.

Самая дорогая земля первой береговой линии отдана под велотрассы и парки. Согласно проекту, набережная протянется на 23 км, из которых освоено пока около 9 км. Городские пляжи – бесплатные и идеально чистые, никаких замков и заборов. За отдельную плату предлагаются зонтики и лежаки. «Ганделыки» с хачапури и шашлыки у моря запрещены. Несколько приличных ресторанов можно найти в парковой зоне.

На набережной через каждые 10 минут ходьбы - прокат велосипедов.

Радует бесплатный Wi-Fi на набережной. По пальмовым аллеям ненавязчиво рассекают полицейские на сегвеях.

Из вечерних развлечений – поющие фонтаны и лазерное шоу с объемными виртуальными «танцорами»: зрелище впечатляет даже видавших виды граждан.

Интересна также механическая скульптура «Али и Нино» - символ дружбы грузинского и азербайджанского народов: влюбленные медленно движутся навстречу друг другу, сливаясь в одно целое, а затем – расстаются.

Скульптура «Ротация» Тамары Квеситадзе. Из женщины выходит ребенок, описывает круг и возвращается внутрь.

По словам председателя Департамента туризма Аджарии Давида Кикава, у Батуми с Крымом схожие мечты: в идеале – заполучить отдыхающих на четыре сезона. Грузия становится популярной и у европейских путешественников. Но в Аджарии пока ориентируются на туристов из близлежащих стран.

В этом году Грузия ждет русских туристов: в феврале в одностороннем порядке были отменены визы для россиян. Добраться железнодорожным транспортом в Батуми пока невозможно. Россия регулирует пассажиропоток на пограничных территориях, это отнимает немалый процент туристов из постсоветского пространства. Паром из Ильичевска идет двое суток, и билет на него стоит лишь вдвое дешевле, чем на обычный авиарейс.

По данным МВД Грузии, основной контингент отдыхающих в Батуми – из Турции, Азербайджана, Армении, России, Украины и Ирана.

По словам заместителя директора по туризму «Пан Укрейн» Ольги Юденко, поток украинских туристов в Грузию в этом году вырос в пять раз. Грузия входит в семерку лидеров по продажам туров.

Аджарский климат сравнивают с курортами Италии, он положительно влияет на людей с нарушениями дыхательной и кровеносной системы.

При этом, курорты Аджарии довольно разнообразны – это Зеленый Мыс – для ценителей природы и тишины; Кобулети – для отдыха с тостами и тамадой; Махинджаури славится серными ваннами, специализируется на лечении сосудов и гинекологии, а побережье Цихисдзири привлекает дайверов.

Курортный сезон в Аджарии длится около 4 месяцев. Тем не менее, у Грузии немало преимуществ во все времена года – это гастрономический и винный туризм, осенью – бедвочинг – наблюдение за птицами (Аджария находится на миграционном коридоре, около 800 птиц прилетает сюда в сентябре-ноябре. – Авт.), зимой – процветают горнолыжные курорты.

В мае или ноябре можно искупаться в море, а через 2 часа оказаться на горнолыжном курорте. Снежный покров здесь держится с ноября по май, и достигает 4-х метров.

Дом юстиции в Батуми - победитель рейтинга ООН среди сервисных служб. По простоте открытия бизнеса Грузия на 7 месте в мире. Здесь всего 5 налогов: подоходный, НДС, на прибыль, на импорт и на имущество.

По словам председателя Департамента туризма Аджарии Давида Кикава на Годердзском перевале (2025 м) уже этой зимой здесь будет 30 км. горнолыжных трасс. В новый горнолыжный комплекс инвестирует Австрия. В середине июля был подписан договор о выделении льготного кредита на сумму более 10 млн. евро.

В прошлом году в Грузию инвестировали в основном Нидерланды, Дания, США, Кипр, Турция и Азербайджан. В Аджарии 43% инвестиций были направлены в турбизнес, 32% - в строительство, 23% - в промышленность. Инвесторов привлекает легкость регистрации бизнеса и различные льготы.

В этом сезоне модно ужинать на высоте птичьего полета. 22 этаж видового ресторане "VOX" вращается, осуществляя за час полный оборот.

В Батуми более ста ресторанов, где можно попробовать все разнообразие блюд из разных уголков Грузии, а также традиционные шашлыки, лобио и сациви.

Грузинская кухня отличается по географическому принципу. В Аджарии предпочитают птицу, рыбу, а также всевозможные соусы и острые закуски. На столе обилие сыра, овощных блюд и зелени. Запомнились баже – курица в ореховом соусе и борано – жареный в масле слоеный сыр сулугуни.

В Восточной же Грузии едят хинкали. А вот в горах предпочитают жирную и мясную пищу.

В Батуми обязательно заказывают форель в гранатовом соусе. В этом блюде знали толк грузинские короли.

В Батуми немало кофеен. Варить кофе по-восточному здесь научились еще во времена турецкой оккупации. Окунуться в атмосферу старого Батуми можно в кафе на набережной, его называют «У Айгуши» - так звали барменшу, которая проработала здесь всю жизнь и знала посетителей по именам. Всего за 1 лари (0,6 долл.) здесь нальют великолепный кофе и расскажут последние новости. Местные жители начинают свое утро именно в этой кофейне, и этой традиции более ста лет.

Тонкости поедания аджарского хачапури: отделить внутреннюю кромку коржа по направлению к центру, перемешать с сырым яйцом, маслом, сыром, и, отламывая корочку, обмакивать ее в начинку.

Многие археологи и историки утверждают, что именно в Грузии зародились традиции культурного виноделия. Здесь найдены амфоры, возраст которых относят к V веку до н.э. Ценители вин могут посетить Дом аджарского вина. Только в этой местности производят вино «Порто Франко» из редкого сорта винограда чхавери.

Кроме вина и сыра, из Батуми везут ореховое варенье и специи. Интересны также украшения ручной работы – минанкари, грузинская перегородчатая эмаль. Все это лучше купить на рынке или в магазинах, так как в выбор в дьюти-фри батумского аэропорта невелик.

В Доме аджарского вина можно попробовать вино из винограда сорта "чхавери", который растет только в этой местности.

В Национальном агентстве туризма подсчитали, что каждый приезжий оставляет в Грузии около 1502 долл., в эту сумму входят сувениры, посещение ресторанов и оплата проживания. Накануне летнего сезона мой двухместный номер в центре Батуми в 7 минутах от моря стоил 180 лари (чуть больше 100 долл.). Летом частники сдают около 42 тыс. мест, и можно подыскать жилье на любой кошелек.

В Департаменте туризма Аджарии отмечают проблему с местами по доступным ценам, в регионе нет 3-4-звездочных отелей. Но в Батуми уже решают эту проблему, сейчас ведется строительство гостиниц, общей площадью 1,5 млн. кв. м. на 7 тыс. мест. Также часть туристического потенциала – игорный бизнес: гостиницы на 100 и более мест, как правило, получают лицензию на открытие казино.

В горы едут послушать знаменитое грузинское многоголосье. В 1977 году NASA отправила в космос грузинскую песню «Чакруло», как образец музыкальных способностей человечества.

Туристы тянутся за Аджарским колоритом в горы, к долгожителям, там уже построены 26 гестхаузов (англ. «гостевой дом». – Авт.) Гостеприимство жителей горных деревень – это великолепные блюда аджарской кухни и культура грузинского застолья - с тостами, песнями и танцами.

По дороге в горы можно наблюдать водопады, уникальные древние церкви и арочные мосты времен царицы Тамары (XII-XIII в.)

А вообще, историко-культурному наследию Грузии три тысячи лет. Находясь в Аджарии можно побывать в крепости Гонио, где по преданию находится могила апостола Матфея.

Памятник святым апостолам Андрею и Матате (Матфею) в Батуми.

Интересен также Батумский ботанический сад, где 80% растений привезены из Китая и Японии. По словам дендролога Тамары Цхоидзе, ботсад был основан в конце прошлого века академиком Красновым, который обнаружил сходство здешнего климата с климатом тихоокеанских стран. Он решил, что Батуми может стать родиной субтропических культур, и завез из Дальнего Востока чай, мандарины, хурму, бумажное дерево и многое другое. Все это прекрасно прижилось, и сегодня в Батумском ботсаду можно приобрести саженцы редких культур.

Батумский ботанический сад. Из ствола упавшего дерева выросли 12 ветвей. Их называют "12 апостолов Христа".

Также туристы ездят из Грузии на шопинг в Турицию: у стран договор свободной двухсторонней торговли. Граница условна, достаточно показать на таможне загранпаспорт и уплатить за визу. Между ближайшими населенными пунктами двух стран ходят автобусы. Влияние экономического партнера проявляется даже на мелком бытовом уровне: в Аджарии не расплатишься американскими долларами, но, например, таксисты с удовольствием возьмут турецкие лиры.

В горах люди до глубокой старости работают на земле, говорят, она дает свою силу – в этом секрет грузинских долгожителей.

Говоря тост в Грузии, часто произносят алаверды. Что инетерсно, происхождение слова "алаверды" имеет арабско-тюркские корни: "allah verdi", что значит "Бог дал".

По одной из легенд, когда Бог раздавал народам земли, грузины были очень заняты – они пили и веселились, поэтому остались без ничего. Но Господь очень любил этот народ и простил грузинам их тягу к кутежу. Когда они с большим опозданием все же явились к Богу, неожиданно получили землю, которую он приберёг для себя.

Ночной Батуми.

Анна Горпинченко, Киев-Батуми-Киев Фото автора.

«Православие на Кавказе, или почему Господь любит Грузию» читайте ЗДЕСЬ