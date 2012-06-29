Польская радиостанция уволит скандальных ведущих

Их высказывания о гражданках Украины спровоцировали международный скандал, а радиостанцию поставили даже под риск потери лицензии на вещание.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza в пятницу со ссылкой на собственные источники.

"Решение об увольнении Михала Фигурского из штата и расторжения контракта с Кубой Воевудским уже принято (...) Это эффект дипломатического скандала, который вызвала их программа, где они оскорбили украинок", - пишет газета.

Владелец компании ZPR, которой принадлежит Eska Rock, Збигнев Бенбенек, отказался комментировать изданию увольнение скандальных ведущих, но не исключил, что их программа в другом формате и в записи, а не прямом эфире, могла бы появиться в эфире осенью этого года.

Он отметил, что решение о закрытии программы, которое правление приняло в прошлый понедельник, скорее всего, спасло радиостанцию от потери лицензии на вещание.

По его словам, польский Национальный Совет по радиовещанию и телевидению (KRRiT) рассмотрит дело оскорбительных высказываний об украинках в эфире Radio Eska на следующей неделе.

Представители радиостанции были недоступны для УНИАН, чтобы оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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Как сообщал УНИАН, скандал из-за оскорбительных слов ведущих Poranny WF об украинских домработницах вспыхнул в конце прошлой недели после того, как ряд организаций и частных лиц в Польше подали заявление в прокуратуру за их высказывание, а МИД Украины выступил с требованием публичных извинений.

В программе, в которой 12 июня ведущие комментировали победу на Евро-2012 сборной Украины над Швецией, среди прочего прозвучало: "Если бы моя была немного красивее, то я бы ее еще и изнасиловал" и "я не знаю, как моя выглядит, поскольку она все время на коленях".

МИД Польши назвал "идиотским и хамским" высказывания журналистов, которые извинились за свои слова, заявив, что на самом деле хотели высмеять "стереотипы некоторых поляков", а не оскорбить украинцев.

22 июня прокуратура в Варшаве начала расследование по подозрению в ксенофобских высказываниях, которые караются польским законодательством тюремным сроком до 3-х лет.