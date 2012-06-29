Президент ЕС объяснил, откуда возьмутся 120 млрд. евро

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил поздно вечером 28 июня Президент Европейского Совета Херман ван Ромпей после завершения первого дня заседания Совета.

“То, что мы уже согласовали сегодня, касается во-первых порядка дневного роста и занятости, и здесь ключевой элемент в том, что мы ускорим финансирование экономики, мобилизуя около 120 млрд евро на немедленные меры роста”, - сказал он.

Президент Европейского Совета уточнил, что увеличение уставного капитала Европейского инвестиционного банка на 10 млрд евро даст возможность мобилизовать 60 млрд евро на кредитование экономики.

Еще 55 млрд евро, по словам Х. ван Ромпея, будут получены от перераспределения неизрасходованных структурных фондов, в частности, для развития малого и среднего бизнеса и занятости молодежи. Еще 5 млрд евро лидеры ЕС планируют получить от размещения этим летом пилотной серии ценных бумаг, и эти деньги должны пойти на ключевые инициативы в энергетике, транспорте и телекоммуникациях.