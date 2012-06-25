Политолог: США готовы пожертвовать независимостью Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время видеоконференции сказал американский политолог, основатель аналитической группы геополитической разведки Stratfor Джордж Фридман.

Он предположил, что сейчас Россия имеет шанс «перестроить свои связи с периферией бывшего СССР без американского вмешательства такой силы, как это было прежде».

«Я думаю, что американское видение таково, что нужно смириться с тем, что нельзя уже сдерживать Россию: риски слишком дороги, ресурсы малы. И США якобы приготовились принять падение автономности таких стран как Украина, потому что выбора просто нет», - сказал Дж.Фридман.

По его словам, Россия хотела бы восстановить что-то подобное СССР.