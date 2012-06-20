Кандидат в президенты США обещает более жесткую российскую политику

"Страна, которая на международной арене постоянно встает на нашем пути - это Россия. Конечно мы не враги, мы не ведем боевые действия друг против друга и это не "холодная война", но не стоит сомневаться, что Россия - наш геополитический противник", - цитирует сообщение РосБизнесКонсалтинг.

"Было большой ошибкой сдать свои позиции и позволить России получить то, что они имеют сейчас. Президент (Обама) проявил чрезмерную наивность, перестав правильно оценивать силы", - добавил он комментируя, по его мнению, слишком мягкую политику США по отношению к России.