В Польше думают, что это Россия «отговорила» ExxonMobil добывать ее сланцы

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал в понедельник заместитель главы польского правительства Вальдемар Павляк.

"Решение Exxon мы принимаем с пониманием. Известно, что он реализует большие проекты в России. Было бы странным, если бы делал такой шпагат и еще здесь "тренировал" сланцевый газ", - сказал вице-премьер, которого цитируют польские СМИ.

Он отметил, что американская компания, получившая в прошлом году более 40 млрд долларов чистой прибыли при почти 500 млрд долларов доходов, может отказаться от предоставленных ей лицензий на поиск сланцевого газа в Польше или перепродать их.

В.Павляк подчеркнул, что поисками сланцевого газа продолжат занимается в стране, среди других компаний, американская Chevron и польская национальная нефтегазовая компания PGNiG, которая уже работает над созданием консорциума по добыче этого топлива в промышленных масштабах.

Пресс-секретарь министерства экологии Польши Магда Сикорска сообщила УНИАН, что ExxonMobil формально еще не подала документов, которые позволят "погасить" выданные ей лицензии, заметив, что, кроме американской компании, еще одна фирма подала такую заявку на аннулирование части принадлежащих ей лицензий.

Собеседник агентства отметила, что польские власти не ожидают массовых отказов от поиска сланцевого газа в Польше после решения американской компании.

"Поиск углеродов - это рисковая деятельность, и мы понимаем, что случаются такие ситуации, когда инвестор решает отказаться в пользу более перспективных. Это нормально", - сказала она.

По данным польского министерства экологии, на начало июня 18 компаний, получивших, в том числе, через дочерние фирмы 110 лицензий на поиск сланцевого газа в Польше, провели уже 21 пробных бурений из около 250 запланированных до 2017 года, первое из которых реализовано в июне 2010 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня польская Gazeta Wyborcza сообщила об отказе ExxonMobil от поиска сланцевого газа в польских месторождениях из-за слабых результатов пробного бурения по двум из шести принадлежащих ей лицензий, которые, по ее оценкам, не позволят вести промышленную добычу топлива.

Ряд польских СМИ отмечают, что ExxonMobil в апреле текущего года договорилась с российской Роснефтью о сотрудничестве при добыче газа в Арктике, Западной Сибири, в регионе Черного моря, а также в США и Канаде, оценив совместные инвестиции в около 500 млрд долларов.

Справка УНИАН. Польша, которая ежегодно потребляет около 14 млрд кубометров газа, две трети импортирует - практически полностью из России, зависимость от которой власти рассчитывают уменьшить благодаря промышленной добыче сланцевого газа с 2014 года и запуска LPG терминала на побережье Балтийского моря с 2017 года.

В марте польские эксперты оценили извлекаемые запасы сланцевого газа в Польше от около 350 до 770 млрд кубометров в то время, как ранее Управление энергетической информации США оценивало запасы в 5,3 триллиона кубометров.

Среди компаний, получивших лицензии на поиск сланцевого газа, также американская Marathon oil, итальянская ENI и крупнейшие польские нефтяные компании Orlen и Lotos.