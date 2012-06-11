Хосни Мубарак впал в полную кому

Как сообщает радио «Свобода», сегодня у него дважды была остановка сердца, и после реанимационных мероприятий он впал в коматозное состояние.

Адвокат просит перевести Х.Мубарака из тюремной больницы в частную клинику.

Сыновья Х.Мубарака Гамаль и Алаа попросили администрацию тюрьмы пустить их к отцу.

Состояние здоровья 84-летнего экс-президента резко ухудшилось после того, как суд приговорил его к пожизненному заключению. У Х.Мубарака резко подскочило кровяное давление, возникла сердечная аритмия.

2 июня суд в Каире признал Х.Мубарака виновным в причастности к убийству сотен демонстрантов во время антиправительственного восстания зимой 2011 года, в результате которого он был вынужден уйти в отставку.