Британский премьер забыл дочь в пабе: пропажу обнаружили дома

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал ITV, инцидент произошел в графстве Бэкингемшир. Кэмерон, его жена Саманта и 8-летняя дочь Нэнси отправились в паб поужинать. Когда настало время поехать домой, девочка пошла в туалет, но родители не обратили на это внимание. Лишь дома глава правительства выяснил, что ребенок остался где-то в другом месте.

По соображениям безопасности обратно премьер и его супруга ехали на разных машинах. Д.Кэмерон при этом был уверен, что дочь едет с женой, а его супруга предполагала прямо противоположное.

Пресс-служба Д.Кэмерона подтвердила, что этот инцидент действительно имел место быть, однако не уточнила, произошло это в минувшее воскресенье или несколько месяцев назад.