В Нигерии террорист-смертник заехал в церковь на заминированном авто

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам очевидцев, террорист-смертник заехал на заминированном автомобиле на территорию церкви евангелистских христиан Evangelical Church Winning All, после чего прогремел взрыв. Происшествие произошло в воскресное утро, когда в церкви проходило богослужение. Здание церкви частично разрушено взрывом.

По некоторым данным, ранения получили более 40 человек.

Ответственность за этот теракт пока не взял на себя никто.

Ранее ответственность за большинство терактов в Нигерии, в том числе и в церквях, брала на себя радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Она была образована в 2002 году и добивается введения шариата на всей территории Нигерии и искоренения светской модели западного образования.