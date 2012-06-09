Голые велосипедисты дождались своего дня (добавлено фото)

В прошлом году голых велосипедистов в британской столице собралось более тысячи, и организаторы уверены, что в этом году участников будет еще больше, пишет корреспондент РИА Новости.

Своей наготой велосипедисты призывают ко многому: прекратить загрязнение окружающей среды, расстаться с автомобилем и пересесть на велосипед, помнить о беззащитности велосипедиста на дороге, увеличивать число велодорожек и так далее.

За 2,5 часов голые велосипедисты проедут 15 километров, побывав у резиденции премьер-министра, парламента, Верховного суда.

Организаторы просят велосипедистов не раздеваться заранее и одеться сразу после завершения пробега, чтобы "не подрывать доверие властей". Полностью обнажаться никого не заставляют, девиз акции - разденься настолько, насколько можешь. Многие используют боди-арт и для украшения тела, и для протестных лозунгов, раскраски и символики.

World Naked Bike Ride проводится с 2004 года по всему миру, а лондонское событие стало одним из самых масштабных.