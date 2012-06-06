Европарламент отправил в Украину двоих авторитетных политиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Европарламента, об этом Мартин Шульц заявил сегодня.

“Я доволен, что П.Кокс и А.Квасневский приняли мое предложение поехать в Украину и мониторить судебные процессы при участии госпожи Тимошенко от имени Европейского парламента”, - цитирует пресс-служба слова М.Шульца.

Президент Европарламента отметил, что оба представителя парламента будут иметь высокую международную репутацию, и заслужили на уважение за прекрасные достижения во внешней и внутренней политике. Кроме того, П.Кокс и А.Квасневский имеют поддержку от всех политических сил Европейского парламента.

“Я надеюсь, что их миссия станет прорывом, который поможет Украине обратиться к проблемам верховенства права и независимости судебной системы. Я надеюсь, это будет способствовать возобновлению взаимного доверия в отношениях ЕС-Украина”, - отметил М.Шульц.

Он также сказал, что П.Кокс и А.Квасневский будут иметь доступ ко всем документам дел, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам.

Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.

Предусматривается, что уже в понедельник, 11 июня, представители Европарламента встретятся в Киеве с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, а также проведут встречи с семьей и адвокатами Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 мая этого года премьер-министр Украины Николай Азаров согласился на предложение президента Европейского парламента М.Шульца направить к бывшему премьер-министру Украины Ю.Тимошенко врачей и юристов на второй процесс.