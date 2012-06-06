Европарламент отправил в Украину двоих авторитетных политиков
Экс-президент Европарламента Пет Кокс и бывший Президент Польши Александр Квасневский будут следить от Европарламента за судебными процессами экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
|Шульц доволен, что Квасневский и Кокс приняли предложение
“Я доволен, что П.Кокс и А.Квасневский приняли мое предложение поехать в Украину и мониторить судебные процессы при участии госпожи Тимошенко от имени Европейского парламента”, - цитирует пресс-служба слова М.Шульца.
Президент Европарламента отметил, что оба представителя парламента будут иметь высокую международную репутацию, и заслужили на уважение за прекрасные достижения во внешней и внутренней политике. Кроме того, П.Кокс и А.Квасневский имеют поддержку от всех политических сил Европейского парламента.
“Я надеюсь, что их миссия станет прорывом, который поможет Украине обратиться к проблемам верховенства права и независимости судебной системы. Я надеюсь, это будет способствовать возобновлению взаимного доверия в отношениях ЕС-Украина”, - отметил М.Шульц.
Он также сказал, что П.Кокс и А.Квасневский будут иметь доступ ко всем документам дел, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам.
Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.
Предусматривается, что уже в понедельник, 11 июня, представители Европарламента встретятся в Киеве с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, а также проведут встречи с семьей и адвокатами Ю.Тимошенко.
Как сообщал УНИАН, 16 мая этого года премьер-министр Украины Николай Азаров согласился на предложение президента Европейского парламента М.Шульца направить к бывшему премьер-министру Украины Ю.Тимошенко врачей и юристов на второй процесс.